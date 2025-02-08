У Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок

У мобільному застосунку Резерв+ відсьогодні запрацювала функція автоматичного продовження відстрочок для людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду, студентів, аспірантів і докторантів.

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Тепер достатньо оновити військовий документ у Резерв+, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично», – зазначив Умєров.

Він зауважив, що «багато користувачів зверталися до Міноборони із запитом про запуск такої функції. Ми почули ці звернення й зробили сервіс ще зручнішим».

«Згодом ця функція буде доступна і для багатодітних батьків (троє дітей у спільному шлюбі). Продовжуємо спрощувати бюрократію і працювати над тим, щоб військовозобов’язані отримували необхідні послуги швидко, прозоро і без бюрократичної тяганини», – наголосив Умєров.

ukrinform.ua