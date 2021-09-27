Церемонія відкриття навчального року в ЗУI імені Ференца Ракоці II

24 вересня 987 студентів могли розпочати навчальний рік у Закарпатському угорському iнститутi імені Ференца Ракоці II. Церемонію відкриття традиційно проводили в Реформатськiй церквi в Берегові.

Захід розпочався з виставлення історичних прапорів Закарпаття, які принесли до церкви студенти iнституту. Опісля, учасників заходу привітав Маргітіч Янош, священник Берегiвської реформатської парафії. Після виконання гімну інституту, відбулося привітання запрошених гостей, зокрема, Тібора Мішовича, секретар фонду «Maecenas Universitatis Corvini».

Степан Черничко , ректор ЗУI імені Ференца Ракоці II повідомив про успіхи досягнуті за останній навчальний рік. Він наголосив на збільшенні кількості студентів, а також помітно змінилася кількість викладачів зі званням доктора наук або зі званням доцента. Він привітав студентів першого курсу, та побажав їм сил виконати поставлені перед ними завдання.

Після привітання ректора послідувала клятва студентів першого курсу, рукостискання з ними, яке підтверджує те, що вони офіційно стали студентами закладу.

Премія імені Ракоці, заснована вченою радою інституту, була вручена на церемонії відкриття навчального року. Щорічно премію можуть отриматидві людини – одна iз-за кордонe та одна із Закарпаття. У 2021 році премію отримав Тібор Мішович, а із Закарпаття – Дєрдь Герцог, провідний методист Центру Культур національних меншин Закарпаття.

Після церемонії нагородження, присутніх привітав Тібор Мішович. Він підкреслив, що за останні 25 років iнститут знаходиться в добрих руках і хоче, щоб наступні роки були такими ж успішними.

Премію за відданість імені Томчані присуджується викладачам та дослідникам закладу, які працюють в інституті щонайменше два десятиліття. У 2021 році нагороду отримав Молнар Йожеф, голова кафедри географії та туризму.

Пам’ятну медаль «За інститут імені Ракоці» та найкращому працівнику інституту імені Ракоці може бути присуджена науковому співробітнику, викладачеві або співробітнику інституту, який пропрацював у закладі не менше десяти років. У 2021 році він був вручений Жужанні Надь, бухгалтеру закладу, і Гейзі Сабо, колишньому голові «За Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ».

Премiю “Видатний працівник iнституту” у 2021 році отримали Андреа Белович, бухгалтер iнституту, та Жужанна Буда, голова відділу контингенту студентів та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.

Президент iнституту Ільдіко Орос подякувала нагородженим за їхню роботу i привітала студентів з вiдкриттям навчального року.

Після промов представники церков попросили Божого благословіння для учнів, викладачів , та всіх присутніх у закладі.