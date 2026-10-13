Етнографічний музей села Великі Береги познайомив гостей зі Сваляви з традиційною культурою Закарпаття

10 жовтня група відвідувачів зі Сваляви побувала в Етнографічному музеї села Великі Береги. Під час екскурсії учасники мали змогу ближче познайомитися з народною культурою угорців Закарпаття, традиційними ремеслами та особливостями місцевої кухні.

Гостей зустріла координаторка музею Адель Гал, яка провела екскурсію та розповіла про колекцію закладу й основні напрями його діяльності. Відвідувачі також дізналися про роботу зі збереження народних традицій і популяризації культурної спадщини. Вони ознайомилися з розробленими раніше тематичними робочими аркушами та творчими зошитами, які допомагають пізнавати народну культуру в інтерактивній та доступній формі. Програма також передбачала відвідування Ботанічного саду імені Йожефа Сікури та знайомство з народними іграми.

Центральною темою зустрічі стало ткацтво, зокрема традиційні березькі ткані вироби. Учасники дізналися про характерні для регіону текстильні традиції, символіку та орнаменти, які прикрашають ткані полотна.

Під час майстер-класу гості не лише ознайомилися з різноманіттям візерунків і декоративних елементів, а й дізналися про практичні аспекти ткацтва. Декілька учасників самостійно спробували працювати за ткацьким верстатом, отримавши безпосередній досвід традиційного ремесла, яке потребує терпіння, вправності та ґрунтовних знань.

У майстерні відвідувачі також ознайомилися з різними техніками прядіння. Усі охочі могли спробувати себе в цьому занятті та на практиці переконатися, яких умінь і досвіду потребує опанування традиційних ремесел.

Не обійшлося й без гастрономічних відкриттів. На кухні музея під керівництвом Пірошки Олас було приготовлено традиційну саланківську страву — «лабдачорьоге», різновид солодкої випічки, яку готують за місцевими рецептами.

Організатори прагнули представити гостям традиційну, проте менш відому страву, яка є важливою частиною кулінарної спадщини краю. Спільне приготування дало змогу учасникам не лише відкрити для себе особливу гастрономічну традицію, а й безпосередньо відчути, як передаються кулінарні знання та вміння від покоління до покоління.

Програми Етнографічного музею села Великі Береги покликані знайомити відвідувачів із цінностями народної культури не лише через предмети та виставкові експозиції, а й завдяки можливості особисто долучитися до традиційних занять. Спробувавши себе у ткацтві, прядінні та приготуванні традиційних страв, гості змогли ближче познайомитися зі спадщиною, яку формували знання, творчість і повсякденна праця попередніх поколінь.

Візит групи зі Сваляви вкотре засвідчив, що музей може бути водночас туристичним об’єктом, місцем зустрічі громади та простором для пізнання народної культури через особистий досвід і практичну діяльність.

Захід організувала громадська організація «Про Культура Субкарпатика» за підтримки закарпатського представництва мережі «Дім традицій».

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