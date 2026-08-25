Як українцям отримати субсидію на дрова та скраплений газ у 2026 році

В Україні вже можна оформити житлову субсидію на придбання дров та скрапленого газу на опалювальний сезон 2026–2027 років.

Важливий нюанс цього року – допомога не подовжується автоматично. У Пенсійному фонді України радять подавати заяви вже зараз і не відкладати справу до осені. Причина проста – через сезонний попит ціни на дрова традиційно зростуть, а терміни доставки можуть суттєво розтягнутися.

Держава готова підтримати родини, чиїх доходів не вистачає на самостійну підготовку до зими. Умова полягає в тому, що житло заявника має опалюватися виключно піччю. Якщо в будинку є газове, електричне або централізоване опалення, ця субсидія не призначається.

Пріоритет у виплатах надаватиметься найбільш вразливим категоріям:

внутрішньо переміщеним особам,

мешканцям прифронтових та деокупованих територій,

багатодітним сім’ям, одиноким пенсіонерам та людям з інвалідністю.

Які суми виплачуватимуть у 2026 році

Гроші виплачуються один раз на весь сезон на банківську картку. Розмір виплати залежить від місця проживання та потреб.

Стандартна субсидія на дрова – до 9205 гривень (сума покриває вартість 2 тонн палива за встановленими нормативами). Для прифронтових зон – до 19400 гривень.

– до 9205 гривень (сума покриває вартість 2 тонн палива за встановленими нормативами). Для прифронтових зон – до 19400 гривень. На скраплений газ у балонах – від 920 гривень (для 1-2 осіб у домогосподарстві) до 1841 грн (якщо проживає 5 і більше осіб).

Як оформити виплату

Для оформлення знадобиться стандартний пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, заява з декларацією про доходи, банківський рахунок (IBAN) та головне – документ, що підтверджує наявність саме пічного опалення.

Подати заявку можна через портал «Дія» або електронний кабінет ПФУ. Також можна звернувшись до найближчого ЦНАПу, сервісного центру ПФУ чи органів місцевої влади.

Рішення щодо призначення субсидії Пенсійний фонд ухвалює до 10 робочих днів.

pmg.ua

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