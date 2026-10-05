«Жили-були…» — фестиваль «Казкова магія» у Берегові

Цьогоріч знову ожила казкова криниця у дворі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці ІІ. Понад сто дітей із нетерпінням чекали на відкриття заходу, аби після урочистої частини розповісти присутнім обрану ними казку.

Цьогоріч громадська організація „Про культура Субкарпатіка” уже вдесяте провела зустріч казкарів з нагоди Дня угорської народної казки, а втретє організувала фестиваль «Казкова магія», який відтепер триває два дні. Захід відбувся 1–2 жовтня за підтримки Фонду MOL «Нова Європа».

Перший день фестивалю був присвячений юним казкарям, а другий — найменшим учасникам, для яких підготували виставу лялькового театру «Каламайка» та концерт гурту «Пепіта».

Зустріч казкарів 1 жовтня розпочалася біля казкової криниці. Тут на учасників чекав Жолт Пінтер — лауреат премії «Пава», голова Культурного товариства «Чурдонґьоло» та Угорської спілки народних казкарів «Вілагсарня», який розповів дітям свої казки.

Під час відкриття координаторка організації Крістіна Молнар наголосила на важливості того, що щороку понад сто дітей наважуються вийти перед аудиторією та власним голосом оживити обрану ними казку. Завдяки цьому не лише розвивається впевненість дітей у собі, а й оживає багата та різноманітна казкова спадщина Закарпаття.

Про деталі зустрічі розповіла співробітниця організації Вікторія Орбан. Цього року виступи дітей оцінювали 18 членів професійного журі. Кожен учасник отримав подарунковий набір, а також відповідну відзнаку — срібну, золоту або найвищу золоту. В останній категорії журі обирало по одному учаснику з кожної вікової групи.

Переможці найвищої золотої відзнаки отримали подарункові сертифікати номіналом 1500 гривень, якими зможуть скористатися в книгарні та магазині канцтоварів «Калвін». До формування подарункових наборів, окрім Про Культури Субкарпатіки, долучилися бібліотека імені Апацаї Чере Яноша та Закарпатське угорське педагогічне товариство (КМПС).

Упродовж заходу на дітей також чекали різноманітнітворчі майстер-класи. Разом з Андреєю Кепіч вони виготовляли шкіряні брелоки, з Веронікою Марко — осінні дверні прикраси з лози та сухоцвітів, з Євою Гоголою — осінній декор, а з Вікторією Гоголою — прикраси з бісеру. Перед оголошенням результатів учасники могли налаштуватися на святкову атмосферу, послухавши казкуу виконанні Жолта Пінтера.

За рішенням журі найвищу золоту відзнаку казкарів отримали: у першій групі (8 років) — Лілла Тарці, у другій (9 років) — Шара Турі, у третій (10 років) — Бенедек Поніц, у четвертій (11 років) — Максиміліан Барані, у п’ятій (12–13 років) — Максим Куліковскі, у шостій (14–16 років) — Ліліана Кіш.

Вітаємо всіх учасників із досягнутими результатами!

Другий день фестивалю, 2 жовтня, був присвячений найменшим відвідувачам.

Понад двісті дітей зібралися, щоб дізнатися, які цікаві сюрпризи підготувала для них «Казкова магія».

Першим перед юною аудиторією виступив Шандор Феєр із Мішкольцького лялькового театру «Каламайка». Задопомогою своїх чудових ляльок він оживив казкову історію «Троє поросят», захопивши дітей яскравою виставою.

Після нього на сцену вийшов гурт «Пепіта» з Будапешта. Його музика швидко створила веселу та невимушену атмосферу, а діти активно долучилися до концерту. Стрибаючи, танцюючи та підспівуючи, вони насолоджувалися виступом, сидячи та граючись на заздалегідь підготовлених подушках і ковдрах в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці ІІ.

Дводенний фестиваль «Казкова магія» відбувся за організації ГО „Про культура Субкарпатіка” та за підтримки Фонду MOL «Нова Європа».

Фото: Torisnya Fruzsina

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