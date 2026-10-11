Передали новозбудований корпус Берегівської лікарні імені Бертолона Ліннера 9 жовтня, робота над яким тривала майже чотири десятиліття. Будівництво цієї лікарні розпочалося ще у 1988 році – зауважив Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної державної адміністрації.

Новозбудований корпус А оглянув керівник Офісу Президента Віктор Микита та Міністер охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

У лікарні доступна сучасна діагностика, працюють дитяче, акушерсько-гінекологічне та хірургічне відділення, три операційні, інтенсивна терапія та реабілітація, дотримані всі вимоги інклюзії.

У проєкт вкладено понад 165 мільйонів гривень з різних джерел: державного, обласного, місцевого бюджетів та благодійників.

Окремим вагомим результатом реалізації проєкту стало залучення значного обсягу міжнародної та благодійної допомоги.

У 1988 році лікарню починали будувати саме угорські фахівці. І сьогодні, через 38 років, Угорщина знову допомагає цьому медичному закладу

– додав Білецький.

За сприяння Угорської екуменічної служби допомоги з 2021 року придбали медичне обладнання, меблі та інвентар на понад 28 млн грн.

А завдяки підтримці американських партнерів для амбулаторного реабілітаційного відділення закупили сучасне устаткування на понад 3 млн грн.

Цей проєкт – яскравий приклад того, як тісна співпраця на різних рівнях допомагає втілити унікальні ініціативи задля громади.

Фото: Мирослав Білецький

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