Понад 145 тисяч школярів Закарпаття щодня отримуватимуть гарячі обіди

Разом із новим навчальним роком у Закарпатській області розпочалася реалізація ініціативи Глави держави щодо забезпечення гарячим харчуванням усіх школярів – від 1 до 11 класу.

Як повідомив голова ОВА Мирослав Білецький, проєкт стартував вчасно і злагоджено. В області продовжать щодня забезпечувати харчуванням понад 145 тисяч учнів. Уже в перший день навчання у школах регіону для учнів підготували збалансовані обіди.

Якісна здорова їжа після перших шкільних лінійок та радісних зустрічей з друзями є важливою складовою для підтримки сил, розумової діяльності та гармонійного розвитку дітей, а батьки можуть бути спокійні за безпеку та комфорт своїх школярів.

«Дякую територіальним громадам краю за ефективну та оперативну роботу із запуску харчування у навчальних закладах», – зазначив очільник Закарпаття.

carpathia.gov.ua

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