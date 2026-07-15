Сьогодні Україна святкує День Державності

15 липня ми вшановуємо історію української держави, її традиції та людей, які виборюють її майбутнє.

15 липня Україна відзначає День Української Державності — свято, яке нагадує про тисячолітню історію українського державотворення, спадкоємність нашої держави та незламність українського народу.

Ця дата пов’язана з Днем хрещення Київської Русі — України та вшануванням святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Свято символізує єдність поколінь, повагу до історії, культури та боротьби українців за свободу і незалежність.

У цей день по всій країні проходять пам’ятні заходи, церемонії вшанування захисників України та події, присвячені історії української державності.

mukachevo.net

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