Троє закарпатців повернулися з російського полону в рамках обміну

Добра звістка сьогодні прийшла і в родини воїнів із Закарпатської області.

У четвер Україна провела обмін полоненими з Росією за формулою «200 на 200». У рамках процедури на батьківщину повернулися троє військовослужбовців із Закарпаття, повідомляє очільник області Мирослав Білецький.

«Сьогодні з ворожого полону повернулися троє закарпатців. Військовослужбовці Віталій Добромільський, Володимир Кохан, Василь Медяник нарешті вдома і зовсім скоро будуть поруч зі своїми рідними!» — написав голова Закарпатської ОВА.

Загалом із російського полону в рамках обміну повернулися дві сотні українців. Невдовзі будуть вдома військовослужбовці різних родів Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Серед визволених і оборонці Маріуполя.

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд. Вони отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації. Обмін у четвер — перший з узгоджених на переговорах у швейцарській Женеві.

