У Перечині відкрили міжнародну школу KARPATY International School

На Закарпатті, у місті Перечин, відкрили KARPATY International School, де здобуватимуть освіту майже 900 дітей. Про це у Фейсбуці повідомив голова Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

«Сьогодні на Закарпатті відкривається нова сторінка освіти майбутнього. У місті Перечин відбулося перше знайомство дітей та батьків із педагогами і новим навчальним закладом – KARPATY International School. Йдеться про понад 20 тисяч квадратних метрів, де освіту за сучасними стандартами здобуватимуть майже 900 дітей», – зазначив Мирослав Білецький.

За його інформацією, основа освітньої моделі закладу — білінгвальна програма (процес навчання, яке здійснюється двома мовами – авт.) та міжнародні навчальні підходи, зокрема Cambridge.

«Тут функціонуватимуть не тільки сучасні класи та мистецькі майстерні, а й технологічні простори для вивчення штучного інтелекту та VR/AR, шкільний бізнес-інкубатор, власна астрономічна обсерваторія, дві просторі спортивні зали та надійне укриття», – додав Мирослав Білецький.

Він додав, що для Закарпаття цей проєкт має одразу кілька ключових аспектів.

«Передусім це – якісна освіта для дітей. Вони заслуговують на найкраще. База, яка працюватиме у цьому закладі освіти, та навчальні програми міжнародних стандартів, без сумніву, стануть квитком у провідні університети світу», – вважає Білецький.

На його думку, цей проєкт є вагомим внеском в економіку Закарпаття, адже у Перечинській громаді відкриваються нові робочі місця, розвивається інфраструктура та залучається міжнародна увага.

Зазначається, що простір KARPATY International School реалізується за підтримки інвесторів та меценатів.

ukrinform.ua

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