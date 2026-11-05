Україна отримала ще €4,36 мільярда кредиту від ЄС

Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш на 4,36 млрд євро в межах позики Ukraine Support Loan, розрахованої на 2026-2027 роки. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, передає Укрінформ.

“Ці кошти спрямовані на підтримку стабільного функціонування Української держави, надання життєво важливих державних послуг, а також на задоволення нагальних оборонних потреб країни”, – заявили в ЄК.

Транш складається з двох частин: 3,7 млрд євро макрофінансової допомоги на 2026 рік для підтримки державного бюджету та 658 млн євро на оборонні потреби. Остання виплата стала сьомим платежем за оборонним напрямом цієї програми.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна готується до п’ятої воєнної зими на тлі триваючих російських атак, а ЄС продовжує непохитно підтримувати її як у прагненні досягти справедливого й тривалого миру, так і в забезпеченні ресурсами для задоволення базових потреб громадян та оборони.

Зазначається, що другий транш макрофінансової допомоги вдалося перерахувати після того, як Україна виконала всі 12 узгоджених умов.

Вони передбачали заходи для збільшення внутрішніх бюджетних надходжень, зокрема ухвалення законодавства про оподаткування доходів від цифрових платформ, скасування пільг з ПДВ на імпортні комерційні посилки малої вартості та поліпшення дотримання податкового законодавства. Також Україна досягла прогресу в бюджетному плануванні, управлінні державними інвестиціями, модернізації митниці та посиленні зовнішнього аудиту.

Оборонне фінансування обсягом 658 млн євро спрямують на закупівлю безпілотників, ракет, радіолокаційних систем, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів для протиповітряної оборони.

Більшу частину цих коштів планують використати для закупівлі продукції українських компаній. У Єврокомісії наголошують, що це сприятиме розвитку інноваційного оборонно-промислового комплексу України, який відіграє ключову роль у сучасній війні.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що Україна отримала 4,36 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan.

За інформацією очільника уряду, з них 3,7 млрд євро – макрофінансова допомога та 660 млн євро – оборонний компонент.

«Кошти спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки та першочергові потреби Сил оборони», – зазначив Корецький.

Він підкреслив, що в умовах постійних російських атак ця підтримка критично важлива для зміцнення обороноздатності та збереження фінансової стійкості держави.

Як зазначили у Міністерстві фінансів, з урахуванням нового траншу загальний обсяг фінансової підтримки, отриманої Україною за бюджетним компонентом USL, становить 7,7 млрд євро, з яких 6,9 млрд євро в межах макрофінансової допомоги.

Перший транш макрофінансової допомоги обсягом 3,2 млрд євро Україна отримала у червні 2026 року.

У 2026 році в межах Ukraine Support Loan передбачено до 45 млрд євро підтримки України, з яких 16,7 млрд євро – на забезпечення бюджетних потреб, а 28,3 млрд євро (вже залучено 15,8 млрд євро) – на підтримку обороноздатності, зокрема розвиток оборонно-промислового потенціалу.

Як повідомлялося, до кінця 2026 року Україні доступні ще 25,2 млрд євро фінансової підтримки ЄС, зокрема в межах позики Ukraine Support Loan та програми Ukraine Facility.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії загальний обсяг допомоги Україні від Євросоюзу та його держав-членів сягнув 235,9 млрд євро. Із цієї суми 3,8 млрд євро становлять кошти, отримані від заморожених російських активів.

ukrinform.ua

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