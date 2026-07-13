Зеленський анонсував оновлення уряду та зміни керівників правоохоронних органів

Президент Володимир Зеленський заявив про майбутнє оновлення Кабінету міністрів у межах реалізації нової політичної стратегії та зміни у складі керівників правоохоронних органів.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі за підсумками зустрічі зі Свириденко.

„В Україні розпочнуться і кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії. Ми обговорили деталі з Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету міністрів. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді Премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером. Розраховую, що разом з парламентаріями проведемо відповідні заміни в уряді України. Будуть також зміни у складі керівників правоохоронних органів”, – заявив Зеленський.

За його словами, Україна змінює свою політичну стратегію.

„За кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом, яка здатна реалізувати те, про що ми домовляємось на рівні лідерів і що очікує український народ”, – сказав Зеленський.

Він додав, що серед таких напрямків найбільш визначні – Сполучені Штати й домовленості щодо ліцензій на виробництво «Петріотів» та інша двостороння безпекова співпраця, яка має відображатись у чітких здобутках наших держав і компаній України та Америки.

Так само, додав Зеленський, зміни відбудуться й у внутрішній роботі.

Джерело: Укрінформ

Фото: Володимир Зеленський / Телеграм

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