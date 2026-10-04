В Україні відзначають День учителя

У неділю, 4 жовтня, в Україні відзначають День працівників освіти, або День учителя. Як передає Укрінформ, свято було встановлене Указом Президента України № 513/94 «Про День працівників освіти» від 11 вересня 1994 року та відзначається щорічно у першу неділю жовтня.

Традиція відзначати професійне свято освітян у першу неділю жовтня сформувалася ще за радянських часів – на державному рівні її закріпили у 1980 році. Після проголошення незалежності України дату зберегли.

Не варто плутати День працівників освіти з міжнародним святом – Всесвітнім днем вчителя (World Teachers’ Day), встановленим за рекомендацією ЮНЕСКО з 1994 року. Його відзначають у фіксовану дату – 5 жовтня.

Оскільки День працівників освіти України припадає на неділю, то урочисті заходи, концерти та привітання у закладах освіти зазвичай проводять заздалегідь – у п’ятницю перед святом, яке відзначають не лише шкільні учителі, а й усі фахівці, залучені до системи освіти.

Тож День учителя нині – це нагадування, що праця педагогів має величезне значення для країни, адже саме вони виховують тих, хто будуватиме повоєнну Україну. Вони не лише навчають дітей, а й допомагають їм зберігати відчуття стабільності та віри у майбутнє.

ukrinform.ua

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