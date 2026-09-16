В Україні зросте мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

Уряд працює над проєктом державного бюджету на 2027 рік.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету України на 2027 рік планує збільшити мінімальну зарплату до 9 546 гривень, що на 10,4% більше ніж у 2026 році, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

„Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2027 року планується 9 546 грн (+899 грн, або +10,4% до 8 647 грн у 2026-му)”, – зазначив Железняк.

За словами нардепа, з 2027 року прожитковий мінімум на одну особу становитиме 3 559 гривень на місяць (+350 грн, +10,9%): для працездатних – 3 691 грн, а для непрацездатних – 2 878 грн.

Зазначимо, що наразі прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 грн, а для осіб, які втратили працездатність (пенсіонерів) – 2 595 грн.

10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд уже почав обмежувати бюджетні видатки через проблеми з фінансуванням та не виключає затримок із виплатами зарплат у державному секторі.

unian.ua

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →