З 3 жовтня 2026 року стартують мовні курси у Закарпатському угорському університеті ім. Ференца Ракоці II. Навчально-консультаційний центр розпочне на базі Університету Ракоці 100 годинні мовні курси на базовому та середньому рівнях з таких мов: англійська, угорська, німецька, українська.

Метою курсів є сприяння розвитку мовних компетентностей учасників, необхідних для працевлаштування, навчання та повсякденного спілкування.

Навчання розпочнеться за умови формування групи чисельністю не менше 10 осіб для кожної мови та кожного рівня.

Реєстрація триватиме з 2 по 21 вересня 2026 року виключно за наступним посиланням:

https://forms.gle/rUwf544eXntXCvew7

Заняття проходитимуть по суботам, з 9.00 – по 13.00 к.ч.

Після успішного завершення курсу учасники отримають посвідчення угорською та українською мовами.

Отримати додаткову інформацію Ви зможете у Навчально-консультаційному центрі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці ІІ у робочі дні з 9:00 до 17:00 к.ч. за наступною електронною адресою: [email protected] .

Запрошуємо до участі усіх охочих!

Навчально-консультаційний центр

Закарпатського угорського університету ім. Ференца Ракоці II

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