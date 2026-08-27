Закарпаття колись: дівчинка, яку віднесла розбурхана Тиса
Це давня, майже столітня історія, яка має щасливий кінець.
Влітку 1933 року регіон охопила масштабна повінь. Через рясні літні опади рівень води в Тисі значно піднявся, річка в багатьох місцях вийшла з берегів, затопивши численні території, найбільше – у Марамороському та Угочанському комітатах.
Величезного лиха, від липневої повені, зазнало селище Вилок. За тогочасними записами, у селищі обвалилося 400 будинків, загинуло 500 голів худоби, а стихія забрала життя чотирьох людей. Водночас в інших джерелах наводяться дещо інші дані — 120, 280 або 350 зруйнованих будинків. Усі сільськогосподарські угіддя також опинилися під водою.
Тож родина, яку оминула трагедія і чия донька, віднесена водами Тиси, залишилася живою, справді могла дякувати долі.
Про цей випадок повідомила газета Magyarország:
Аніта Мароші
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