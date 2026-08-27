Закарпаття колись: дівчинка, яку віднесла розбурхана Тиса

Це давня, майже столітня історія, яка має щасливий кінець.

Влітку 1933 року регіон охопила масштабна повінь. Через рясні літні опади рівень води в Тисі значно піднявся, річка в багатьох місцях вийшла з берегів, затопивши численні території, найбільше – у Марамороському та Угочанському комітатах.

Величезного лиха, від липневої повені, зазнало селище Вилок. За тогочасними записами, у селищі обвалилося 400 будинків, загинуло 500 голів худоби, а стихія забрала життя чотирьох людей. Водночас в інших джерелах наводяться дещо інші дані — 120, 280 або 350 зруйнованих будинків. Усі сільськогосподарські угіддя також опинилися під водою.

Тож родина, яку оминула трагедія і чия донька, віднесена водами Тиси, залишилася живою, справді могла дякувати долі.

Про цей випадок повідомила газета Magyarország:

«Дванадцятирічну Каролін Біро з Вилока, яку віднесла Тиса, вдалося врятувати біля містечка Вашарошнамень. Дівчинка розповіла, що одного ранку повінь підхопила її у Вилоку, однак їй вдалося вхопитися за дерев’яну балку й утримувалася на ній понад добу, долаючи запаморочення та відчай. Так вона пливла вниз за течією Тиси понад добу. Упевнено тримаючись за свій рятівний уламок, дитина здолала близько 60 кілометрів розлюченою річкою. Її витягли з води аж біля містечка Вашарошнамень. Дівчинка вижила, швидко відновилася після пережитого жаху, а її родина здобула безцінний подарунок долі.»

Аніта Мароші

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