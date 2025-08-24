Ledobni a plusz kilókat könnyebb, mint utána megtartani a súlyod?

2024 tavaszától év végéig sikeresen leadtam több mint 30 kilogrammot. Nem rossz teljesítmény a szakirodalom szerint sem, de ezzel nem ért véget a történet. Ezután újabb kihívás előtt találtam magamat, mert fenntartani a változást szintén nem egyszerű.

Figyelmeztetés: továbbra sem vagyok orvos, csupán megosztom a saját tapasztalataimat. Minden ember teste kicsit másképp működik, éppen ezért érdemes szakemberhez fordulni, ha nagyobb súlyfeleslegtől szeretnél megszabadulni!

Nemrég a Netflix ajánlásában megláttam a Zsírégetők: Az igazság súlya című dokumentumfilm-sorozatot. Ennek kapcsán ötlött fel bennem, hogy talán nekem is ideje visszanéznem az elmúlt másfél év változásait.

Tavaly két részben osztottam meg az indulásomat. A témában az első cikkemet a tervezésről, a gyors diéta helyett tartós életmódváltásról és ennek gazdasági vonzatáról írtam, a második részben pedig a hidratálás-alvás-mozgás triumvirátusról.

Azóta persze előfordul, hogy a mérleg kileng kissé. 1-4 kilogramm jött és ment útközben, de nem 10–30 kilogramm. Volt karácsony, húsvét, különböző magánéleti gondok, amelyek nyilván hatással vannak az ember egészségére és arra, hogy mennyit eszik vagy mozog.

Az igazság az életmódváltásról

Az életmódváltás mellett egy egészségügyi probléma miatt döntöttem, orvosi ajánlásra. Közel egy évig jártam endokrinológushoz, gyógyszeres kezelés alatt is álltam egy ideig. Mára már megoldódtak az egészségemet érintő gondjaim, amihez jó szakember, okos tervezés és kitartás kellett. Az ideális laboreredményeimnek hála már nem szedem a gyógyszereket, csupán a lábaimat, illetve továbbra is figyelek arra, hogy mennyit eszek.

Az életmódváltás és a súlyfelesleg elvesztése nem egy sprintfutam vagy nem egy trófea, amit beszereztél, és többé nem kell tenned érte.

Sokaknál éppen emiatt jön vissza idővel minden egyes kilogramm, amit kínkeservesen lediétázott vagy lesportolt. Sőt, van, akinél még az előzőhöz képest nagyobb túlsúly alakul ki. Bármennyit is fogysz le, fenntartani az új állapotot legalább olyan kihívás, mint elérni. Ezért tartottam fontosnak, hogy ne csak megszabaduljak a plusz kilóktól, hanem többé ne is köszönjenek vissza.

A „titok”: mérték és odafigyelés

Ahogy az első részben írtam, továbbra sem vagyok hajlandó lemondani a finomságokról, mint például anyu töltött káposztája. Eszek olyan „csúnya, rossz kajákat”, mint a pizza, a hamburger, a sült krumpli (szósszal!), sőt, képes vagyok beülni egy cukrászdába is akár. És mivel nyár van, fagyit is szoktam fogyasztani, ráadásul csokoládés ízben. Szörnyű, mi? Pedig belefér.

A lényeg a mérték, mint az alkoholfogyasztásnál:

nem mindegy, hogy 1 kis dobozos sört iszol vagy 1 rekesszel. Ugyanígy én sem minden nap járok pizzériába és gyorsétterembe. Ha egyik nap sokat eszem, a másik nap igyekszem visszább venni (kevesebbet vagy alacsony kalóriatartalmú ételeket enni) és sok vizet inni.

Hogyan tovább?

Nem lettem sem fitneszbajnok, sem pedig orvos, és még mindig van rajtam felesleg. De nem is az volt a célom, hogy máról holnapra bármi áron tökéletes alakom legyen. Az egészségem rendbejött, a közérzetem javult, továbbá nőtt az erőm és az állóképességem.

Tervezek még leadni jó pár kilót. Lassan, de biztosan.

Az a célom, hogy jól érezhessem magamat a testemben – lehetőleg minél tovább.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Kárpátalja.ma

