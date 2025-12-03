Heti hepatitis A-tesztelést vezettek be Izán az oltatlan iskolások számára

Több mint két hete tartanak a fokozott járványügyi intézkedések a Huszti járásban található Izán, miután hepatitis A-járványgóc alakult ki a településen. A jelenlegi adatok szerint 17 megbetegedést regisztráltak, közülük 15 gyermek.

Viktoria Timcsik, a Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ igazgatója elmondta: a korlátozások bevezetése óta az iskolások közel 40%-a megkapta a hepatitis A elleni védőoltást, több gyermek pedig már átesett a fertőzésen.

A Huszti Városi Rendkívüli Helyzeti és Műszaki-Biztonsági Bizottság döntése értelmében kötelezővé tették a heti rendszerességű hepatitis A-tesztelést az oltatlan tanulók, illetve a magas kockázatú csoportokba tartozó gyermekek számára. A hatóságok szerint ez alapfeltétele annak, hogy a jelenlegi korlátozásokat enyhítsék, és a tanintézmények visszatérhessenek a jelenléti oktatáshoz.

Mindemellett a településen továbbra is érvényben van a tömegrendezvények, vásárok, turisztikai események megtartásának tilalma, valamint zárva tartanak az éttermek, kávézók és esküvői helyszínek is. A regionális bizottság támogatja a korlátozások meghosszabbítását, amíg a járványhelyzet stabilizálódik.

A mukachevo.net nyomán.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó:

Hepatitis A-járvány terjed a Huszti járásban

Hepatitis A járvány: folytatódnak a járványellenes intézkedések Izán

Szigorú járványügyi korlátozásokat vezetnek be Izán

Karantén Izán: útlezárással tiltakoznak a lakosok

Hepatitis A: feloldják az izai blokádot, de szigorítanak a korlátozásokon

Hepatitis A Kárpátalján: nő a nemzetközi nyomás, akár határszigorítás is jöhet