Sokaknak segítettek a megtörhetetlenségi pontok Kárpátalján

A Kárpátalja Megyei Állami Közigazgatás adatai szerint a megyénkben felállított megtörhetetlenségi pontok januárban több mint 15 300 embernek nyújtottak segítséget.

A legtöbb látogatót Munkács, Rahó, Ungvár, Csap és Kőrösmező (Jaszinya) intézményei fogadták. Mint írják, a vonatállomások közelében kialakított pontoknak volt a legnagyobb forgalma.

A melegedést, telefon- és laptoptöltést, ingyenes internetelérést biztosító megtörhetetlenségi pontok jelenleg 31 helyszínen várják a polgárokat Kárpátalján, hálózatuk azonban ennél jóval szélesebb. Összesen 459 ilyen intézmény van előkészítve szükség esetén bármikor bevethető személyzettel.

A megyei közigazgatás felhívja a figyelmet, hogy az állami Gyija mobilalkalmazásban bárki könnyen megkeresheti a lakóhelyéhez legközelebb eső megtörhetetlenségi pontot.

Kárpátalja.ma

