Kijevi támadás: az OTP Bankot is találat érte
Az OTP Bank ukrajnai leányvállalata bejelentette, hogy több bankfiókjuk is megrongálódott abban a Kijev elleni orosz légicsapás-sorozatban, amely csütörtökön érte az ukrán fővárost.
Az OTP ukrajnai leányvállalata egy Facebook-posztban közölte, hogy a csütörtök hajnali támadásban a központi irodájuk, valamint két másik bankfiókjuk is megrongálódott, és ezért egy ideig zárva tartanak.
Az ügyfelektől azt kérték, hogy addig is forduljanak a legközelebbi fiókokhoz, és segédletet is nyújtottak ehhez, illetve ahhoz is, hogy szükség esetén online intézzék el ügyeiket.
Az ügyre reagálva az OTP Bank magyar részlege közölte:
„Az OTP Bank minden katonai agressziót elítél.”
Nyitókép: OTP Bank Ukrajna/Facbook
A hirado.hu nyomán
Kapcsolódó:
Az orosz hadsereg több mint 600 rakétával, illetve drónnal támadta Ukrajnát
Háború: találat érte a British Council kijevi központját