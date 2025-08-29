Kijevi támadás: az OTP Bankot is találat érte

Az OTP Bank ukrajnai leányvállalata bejelentette, hogy több bankfiókjuk is megrongálódott abban a Kijev elleni orosz légicsapás-sorozatban, amely csütörtökön érte az ukrán fővárost.

Az OTP ukrajnai leányvállalata egy Facebook-posztban közölte, hogy a csütörtök hajnali támadásban a központi irodájuk, valamint két másik bankfiókjuk is megrongálódott, és ezért egy ideig zárva tartanak.

Az ügyfelektől azt kérték, hogy addig is forduljanak a legközelebbi fiókokhoz, és segédletet is nyújtottak ehhez, illetve ahhoz is, hogy szükség esetén online intézzék el ügyeiket.

Az ügyre reagálva az OTP Bank magyar részlege közölte:

„Az OTP Bank minden katonai agressziót elítél.”

