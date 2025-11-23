A béketerv véglegesítése zajlik Genfben
A Svájban zajló tárgyalások állásáról tudósított Rusztem Umerov, az ukrán békedelegáció tagja a Telegramon. Bejegyzése szerint a béketerv szövegének véglegesítése zajlik.
„A dokumentum jelenlegi változata a jóváhagyás utolsó szakaszában van, és tükrözi a legfontosabb ukrán prioritások nagy részét”
– fogalmazott Umerov
Az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára köszönetet mondott az Egyesült Államok képviselőinek, akik figyelembe vették az ukrán szempontokat is. Szavai szerint a tárgyalópartnerek konstruktív hozzáállása újabb lendületet ad a békefolyamatnak.
„A mai nap folyamán további előrelépésre számítunk”
– zárta jelentését Umerov.
Nyitókép: Reuters/BBC
