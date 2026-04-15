Ismét támadások érték Ukrajnát szerdára virradóra

Az orosz hadsereg három ballisztikus rakétával, valamint 327 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, a légvédelem egy rakétát és a drónok több mint 90 százalékát meg tudta semmisíteni, azonban a csapásoknak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, valamint megrongálódtak lakóházak, infrastrukturális és ipari létesítmények – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 309 drónt tudott semlegesíteni az ország északi, déli, középső és keleti régióiban, azonban 9 helyszínen mindhárom Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta és 13 drón célba talált, 10 helyszínről pedig roncsok lezuhanását jelentették – közölte a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

A Dnyipro városát és a megye két járását érő szerda éjszakai dróntámadásban három ember megsebesült, a megyeszékhelyen egy többszintes lakóház és egy közigazgatási épület megrongálódott – ismertették Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve ukrán hírügynökségek.

A Zaporizzsját és környékét hajnali öt óra körül érő légicsapásokban két ember meghalt, valamint a megyeszékhelyen egy iparvállalatban és több lakóépületben károk keletkeztek – jelentette Ivan Fedorov katonai kormányzónak a Telegramon közzétett információi alapján az Unian hírügynökség.

Cserkassziban négy ember sebesült meg szerdára virradóra, hat lakóházban és két gazdasági épületben keletkeztek károk, több gépjármű is megrongálódott – jelentette a katasztrófavédelem sajtószolgálata.

Újabb dróntámadás érte Odessza megye kikötői infrastruktúráját, a becsapódások helyszínén felcsaptak a lángok, raktár- és irodaépületek rongálódtak meg, de a támadásban senki sem sebesült meg – idézte Oleh Kiper katonai kormányzót az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A támadásról a Duna partján fekvő Izmajil kikötőváros polgármestere Andrij Abramcsenko is beszámolt a Telegramon.

Kapcsolódó: