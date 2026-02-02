Zelenszkij: kész a megállapodás Washingtonnal a biztonsági garanciákról

Kész a megállapodás az Egyesült Államokkal a kétoldalú biztonsági garanciákról – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Telegramon, miután egyeztetett az orosz és az amerikai féllel tárgyaló ukrán küldöttség tagjaival.

„Megbeszélést tartottam a tárgyalóküldöttségünkkel az újabb háromoldalú abu-dzabi találkozó előtt. Erre a találkozóra reményeink szerint már ezen a héten, szerdán és csütörtökön sor kerül. A mai megbeszélésen egyeztettem a delegációval a tárgyalások kereteit és a konkrét feladatokat” – írta bejegyzésében Zelenszkij.

Az elnök kiemelte, hogy az ukrán küldöttség kétoldalú találkozókat is tart az amerikai féllel.

„Ukrajna készen áll a valódi lépésekre. Úgy véljük, lehetséges méltóságteljes és tartós békét kötni. Úgy gondoljuk, hogy készen áll az Egyesült Államokkal a biztonsági garanciákról megkötendő kétoldalú megállapodás, és számítunk az érdemi munka folytatására a helyreállítással és a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos dokumentumokon. Számítunk arra, hogy az amerikai fél továbbra is határozott lesz a párbeszéd feltételeinek biztosításában. Az eszkaláció csökkentésére tett intézkedések, amelyek gyakorlatilag múlt péntek éjjel léptek életbe, segítik elnyerni az emberek bizalmát a tárgyalási folyamatban és annak eredményességében. Meg kell állítani a háborút!” – szögezte le Zelenszkij.

Forrás: MTI

Kapcsolódó: