Zelenszkij: több mint 15 energetikai létesítményt támadott Oroszország

Oroszország az egyik legnagyobb támadást hajtotta végre az ukrán energetikai infrastruktúra ellen: az ország különböző régióiban több mint 15 jelentős villamosenergia-termelő és -átviteli létesítményt ért csapás. A helyreállítási munkálatok folyamatosan zajlanak, az energetikai vállalatok és az illetékes szolgálatok rendelkezésre álló erőit is mozgósították – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az államfő szerint a legsúlyosabb helyzet Luckban, Rivnében, Zsitomirban, Vinnyicában, valamint Sepetyivkában, Szlavutában és Netyisinben alakult ki. Emellett Harkiv, Kijev és Dnyipropetrovszk megyében, illetve más térségekben is támadás érte az energetikai infrastruktúrát.

Zelenszkij közlése szerint az orosz hadsereg tegnap este 18 óra és ma reggel 6 óra között több mint 320 Sahed drónt, valamint cirkáló- és ballisztikus rakétákat vetett be az ukrán energetikai létesítmények, városok és kistérségek ellen.

Bár az ukrán légvédelem számos támadó eszközt megsemmisített, a csapások nagy száma és folyamatos jellege súlyos következményekkel jár.

Az elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország igyekszik szétverni Ukrajna tartalékait és helyreállítási kapacitásait. Szerinte Moszkva célja, hogy közvetlenül a tél előtt országos áramszünetet idézzen elő, és emberek millióit fossza meg az áram- és hőellátástól.

Zelenszkij köszönetet mondott az energetikai dolgozóknak, akik szinte megszakítás nélkül dolgoznak az áramellátás helyreállításán, valamint azoknak az európai partnereknek, akik újabb támogatási csomagokat készítettek elő Ukrajna számára.

Az ukrán elnök az Egyesült Államokhoz is felhívást intézett. Bírálta, hogy Washington a támadások idején teljesen figyelmen kívül hagyta Lindsey Graham törvényjavaslatát, amely szerinte hatékonyabb nyomást gyakorolhatna Oroszországra a háború befejezése érdekében. Zelenszkij úgy véli, hogy az agresszorral szembeni nyomás enyhítése és az Oroszországnak nyújtott pénzügyi előnyök csak további támadásokra ösztönzik Moszkvát.

Az államfő szerint a háború lezárásához következetes fellépésre és az Oroszországra nehezedő nyomás fenntartására van szükség, nem pedig olyan engedményekre, amelyek lehetővé teszik Vlagyimir Putyin számára a harcok elhúzódását.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, president.gov.ua

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