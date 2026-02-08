Zelenszkij: több mint 2000 drónnal és 1200 légibombával támadtak a héten az oroszok
Az elmúlt héten több mint 2000 csapásmérő drónt, 1200 irányított légibombát és 116 különféle típusú rakétát lőtt az orosz hadsereg Ukrajnára. A mögöttünk álló napok súlyos mérlegéről Volodimir Zelenszkij ukrán államfő számolt be a Facebookon.
Az elnök megjegyezte, szinte naponta érik támadások az energiatermelő létesítményeket, a logisztikai infrastruktúrát és a lakóépületeket. A csapások még a háború lezárására irányuló aktív diplomáciai munka közben is zajlanak.
Mint fogalmaz, a kemény nemzetközi válasz hiányában a támadások száma és intenzitása egyre növekszik. Ezeket csak Ukrajna védelmi képességeinek erősítésével és az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozásával lehet megállítani.
„Ahhoz, hogy a diplomácia működjön, folyamatos nyomást kell gyakorolni Oroszországra. Olyan magas árat kell fizetnie az ellenségnek a háborúért, amivel már nem éri meg neki folytatni a konfliktust”
– tette hozzá Volodimir Zelenszkij.
Nyitókép: Facebook/Volodimir Zelenszkij
