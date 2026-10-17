Frissítették a szombati áramkimaradások ütemtervét
A Zakarpattyaoblenergo megyei áramszolgáltató frissítette az október 17-ei óránkénti áramszünetek ütemtervét.
Az új ütemterv szerint 2-4 órás áramkimaradások várhatóak.
Az ütemterveket az Ukrenerho állami áramszolgáltató diszpécserének utasítására alkalmazzák.
Az áramkimaradásokkal kapcsolatos tájékoztatás a Zakarpattyaoblenerho oldalán is elérhető.
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