Gyorshajtás okozza a közúti balesetek több mint 40 százalékát Ukrajnában

Az ukrajnai közutakon történt, sérüléssel vagy halállal járó közlekedési balesetek 42 százalékát a megengedett sebességhatár túllépése okozza – közölte Olekszij Biloseckij, a járőrrendőrség közlekedésbiztonsági osztályának vezetője.

A rendőrségi vezető az Ukrinform beszámolója szerint egy televíziós műsorban arról beszélt, hogy jelenleg a gyorshajtás a sérültekkel és halálos áldozatokkal járó közúti balesetek leggyakoribb oka.

Biloseckij ugyanakkor rámutatott: Ukrajnában jelenleg 340 hrivnya a bírság, ha a járművezető több mint 20 km/órával lépi túl a megengedett sebességet. Amennyiben a szabálysértést automata sebességmérő kamera rögzíti, és a bírságot az első tíz napon belül befizetik, annak összege 170 hrivnyára csökken.

A járőrrendőrség vezetője szerint a közlekedési szabályok egyes megsértései esetében a felelősségre vonás szintje már nem feltétlenül felel meg a jelenlegi közlekedési helyzetnek.

Szigorúbb felelősségre vonást sürgetnek

Biloseckij úgy véli, hogy a túl alacsony bírságok nem feltétlenül ösztönzik a szabályok betartására a járművezetőket, hanem akár további szabálysértésekhez is vezethetnek.

Hangsúlyozta azonban, hogy a közlekedésbiztonság javítását nem lehet kizárólag a bírságok emelésével megoldani. Ehhez jogszabályi változásokra, azok gyakorlati végrehajtására és hatékony ellenőrzésre egyaránt szükség van.

A rendőrségi vezető kitért a 15348-as számú törvényjavaslatra is, amely jelenleg az első olvasatra készül. A tervezet a sebességtúllépés mértékéhez igazítaná a felelősség szintjét: külön kategóriába tartoznának a 20, 40, 60 és 80 km/órás sebességtúllépések.

A tervezet emellett szigorúbban lépne fel a rendszeresen szabálytalankodó járművezetőkkel szemben is.

Biloseckij szerint esetükben akár büntetőpont-rendszer, a vezetési jogosultság ideiglenes felfüggesztése, illetve súlyosabb esetben a vezetői engedély bevonása is szóba jöhet.

A járőrrendőrség vezetője szerint a rendszeresen közlekedési szabályokat sértő sofőrökkel szemben olyan felelősségre vonásra van szükség, amely valóban visszatartó erőt jelent.

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