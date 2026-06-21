Medencébe ugrott és fejsérülést szenvedett egy 13 éves fiú Kárpátalján

Baleset történt a Huszti járásban, ahol egy 13 éves fiú megsérült miután beleugrott egy medencébe – a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán június 20-án.

Az elsődleges információk szerint a gyermek fejest ugrott a vízbe, amelynek következtében fejsérülést szenvedett.

A helyszínre riasztott mentőegység ellátta a sérültet. A vizsgálat során felszíni fejsérülést állapítottak meg nála, majd további kivizsgálás céljából a Huszti Járási Kórházba szállították.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a medencék és fürdőhelyek környékén is fokozott óvatosságra van szükség. Egyetlen rosszul sikerült ugrás is súlyos fej-, nyak- vagy gerincsérülést okozhat.

A mentőszolgálat arra kéri a szülőket, hogy fokozottan ügyeljenek gyermekeik biztonságára a víz közelében, ismertessék velük a biztonsági szabályokat, és ne engedjék őket olyan helyen a vízbe ugrani vagy merülni, ahol a víz mélysége nem ismert vagy nem megfelelő.

Kárpátalja.ma

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