Nyilvánosságra került az új ukrán kormány várható összetétele

Körvonalazódik az új ukrán kormány várható összetétele. A Legfelső Tanács pénzügyi bizottságának tagja, Olga Vaszilevszka–Szmahljuk szerint több minisztérium élére új vezetők kerülhetnek, míg más tárcák élén nem várható változás.

A politikus közlése szerint Igor Klimenko lehet a védelmi miniszter, Ivan Vihovszkij pedig a belügyminiszter. Emellett Vszevolod Csencov európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettesként, Vitalij Kim veteránügyi miniszterként, Denisz Maszlov igazságügyi miniszterként, Vitalij Bezgin közösségi és területfejlesztési miniszterként, Mikola Kalasnik infrastruktúráért és újjáépítésért felelős miniszterként, Olekszandr Kravcsenko gazdasági miniszterként, Tarasz Viszockij agrárminiszterként, Andrij Butenko pedig oktatási miniszterként kerülhet a kabinetbe.

A képviselő szerint a többi miniszter a jelenlegi tisztségében maradhat.

Julija Szviridenko miniszterelnök július 13-án nyújtotta be lemondását. A tervek szerint az ukrán kormány és a rendvédelmi szervek vezetésének átfogó átalakítása a megújított állami politikai stratégia része lesz. A sajtóértesülések szerint Szerhij Koreckij a legesélyesebb a miniszterelnöki posztra.

Kárpátalja.ma

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