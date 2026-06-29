Folytatódnak az útjavítási munkálatok Beregszászban

Tovább folytatódik a közúti infrastruktúra fejlesztése Beregszászban és a kistérségben. A Kárpátaljai Megyei Infrastruktúra-helyreállítási és Fejlesztési Szolgálat megkezdte a kátyúzási és útjavítási munkálatokat a Bohdan Hmelnickij és a Munkácsi utcákban – Babják Zoltán polgármester.

A városvezető arra kéri a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok idején fokozott óvatossággal közlekedjenek, és ne parkoljanak azokon az útszakaszokon, ahol az útépítő gépek dolgoznak. Ez elősegíti, hogy a felújítási munkák gyorsabban és hatékonyabban valósuljanak meg.

Babják Zoltán megköszönte a lakosság türelmét és együttműködését az átmeneti forgalmi korlátozások idején.

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