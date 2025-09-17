Magyar Levente: nem hagyjuk magukra ukrajnai honfitársainkat
Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára közösségi oldalán számolt be arról, hogy újabb fejlesztéseknek köszönhetően bővült a közvetlen vasúti összeköttetések köre Ukrajna és Magyarország között.
Mint mondta, immár mindhárom kárpátaljai városból – Ungvárról, Munkácsról és Beregszászból – közvetlen vonatjárattal érhető el Budapest. Az államtitkár kiemelte: az átjárhatóbb határ mind a két ország közötti kapcsolatok, mind a kárpátaljai magyarság számára kiemelt jelentőségű.
Hozzátette:
Nyitókép: Magyar Levente hivatalos Facebook-oldala
