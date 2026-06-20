Nincs megegyezés a Zelenszkij–Magyar-találkozó helyszínéről

Marcsák Gergely Nézőpont

Mindeddig nem sikerült megállapodni Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök első személyes találkozójának helyszínéről. A sajtóértesülések szerint Budapest Beregszászt javasolja a megbeszélés helyszínéül, míg Kijev más városban tartaná a találkozót.

Magyar Péter szerint a kárpátaljai Beregszász szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen itt él a régió legnagyobb magyar közössége. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a találkozó létrejötte fontosabb, mint annak pontos helyszíne, ezért más városok – például Kijev, Budapest vagy Lemberg (Lviv) – is szóba kerülhetnek.

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Ukrán források szerint Kijev számára nem elfogadható, hogy az első hivatalos csúcstalálkozót Beregszászon rendezzék meg. Ennek ellenére mindkét fél azt jelzi, hogy a párbeszéd folytatására nyitott, és a találkozó megtartását továbbra is reálisnak tartják.

A háttérben az ukrajnai magyar kisebbség jogainak kérdése áll. Korábbi nyilatkozatok szerint a felek a kisebbségi jogokat érintő vitás kérdések többségében már közeledtek egymáshoz.

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Az egyeztetések eredményeként többek között napirenden van a kétnyelvű közúti táblák és utcanevek használatának bővítése, a nemzetiségi jelképek alkalmazása, valamint a magyar nyelv használatának szélesebb körű biztosítása az oktatási intézményekben.

Kárpátalja.ma

Forrás: zn.ua

Nyitókép: 24tv.ua

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