Kárpát-medencei Búzaösszeöntés Ünnepe Helvécián

Pénteken a Bács-Kiskun vármegyei Helvécián rendezték meg a Kárpát-medencei Búzaösszeöntés Ünnepét, melyen összeöntötték a magyar gazdák által felajánlott gabonát – közölték a szervezők az MTI-vel.

A pénteki közleményben kiemelték, hogy „

óriási aszály tombol az országban, sok helyen szinte alig volt termés, de a magyar gazdák a nehézségek ellenére is segítik a rászorulókat„.

Mint írták,

idén is több ezer magyarországi, határon túli vagy diaszpórában élő gazda ajánlott fel búzát a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programban a rászoruló gyermekeknek és családoknak.

A tájékoztatás szerint az ünnepségre az új kenyér további összetevői is nemzeti összefogással érkeztek meg. Idén a kovász Bács-Kiskun vármegyéből, a só az erdélyi Parajdról,

a víz pedig Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásától érkezett.

A búzagyűjtés augusztus végéig folytatódik, közben a határon innen és túl is elindul a liszt őrlése és csomagolása – olvasható a közleményben.

Forrás: MTI

Kollázs: Kárpátalja.ma, fotók: Facebook/Magyarok kenyere

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