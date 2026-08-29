Kárpát-medencei Búzaösszeöntés Ünnepe Helvécián
Pénteken a Bács-Kiskun vármegyei Helvécián rendezték meg a Kárpát-medencei Búzaösszeöntés Ünnepét, melyen összeöntötték a magyar gazdák által felajánlott gabonát – közölték a szervezők az MTI-vel.
A pénteki közleményben kiemelték, hogy „
Mint írták,
idén is több ezer magyarországi, határon túli vagy diaszpórában élő gazda ajánlott fel búzát a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programban a rászoruló gyermekeknek és családoknak.
A tájékoztatás szerint az ünnepségre az új kenyér további összetevői is nemzeti összefogással érkeztek meg. Idén a kovász Bács-Kiskun vármegyéből, a só az erdélyi Parajdról,
a víz pedig Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásától érkezett.
A búzagyűjtés augusztus végéig folytatódik, közben a határon innen és túl is elindul a liszt őrlése és csomagolása – olvasható a közleményben.
Forrás: MTI
Kollázs: Kárpátalja.ma, fotók: Facebook/Magyarok kenyere
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