J.D. Vance megérkezett Pakisztánba

J. D. Vance amerikai alelnök az amerikai delegációval együtt szombaton megérkezett Iszlámábádba, hogy tárgyalásokat folytassanak az iráni vezetéssel.

Az amerikai alelnököt Asim Munir, a pakisztáni hadsereg vezetője, Mohammad Ishaq Dar külügyminiszter és Natalie Baker, az amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivője fogadta – írja a CNN. Érdekesség, hogy Munir ezúttal öltönyben fogadta a vendégeket, ellentétben az iráni delegációval, amelyet katonai egyenruhában várt – írja a Clash Report X-oldalán. Az iráni tisztviselők, Mohammad Bagher Ghalibaf parlamenti elnök vezetésével, szombaton már korábban érkeztek Pakisztánba.

A BBC közlése szerint

a szombaton, későbbi órákra tervezett tárgyalásokon a Vance vezette amerikai delegációt Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje képezi.

J.D. Vance az indulása előtt újságíróknak elmondta, hogy „várja a tárgyalásokat”, de figyelmeztetett, hogy ha Irán „megpróbál kijátszani minket”, az Egyesült Államok nem lesz hajlandó együttműködni.

