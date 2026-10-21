У Берегівській громаді зафіксували 28 випадків гепатиту А

У Берегівській громаді станом на 20 жовтня зафіксували 28 випадків захворювання на вірусний гепатит А.

Про це повідомив на Facebook-сторінці Берегівський міський голова Золтан Бабяк.

За його словами, у закладах освіти посилили медико-санітарні заходи та контроль за дотриманням гігієнічних вимог. Берегівський центр первинної допомоги закуповує додаткові швидкі тести та вакцини. На центральному ринку посилили контроль за дотриманням санітарних вимог. Закладам громадського харчування на період ускладнення епідемічної ситуації рекомендують використовувати одноразовий посуд.

Нагадаємо, станом на 15 жовтня в Берегові фіксували 21 випадок гепатиту А, серед хворих троє дітей.

Як повідомила Суспільному генеральна директорка Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Вікторія Тимчик, на Закарпатті спостерігають сезонне підвищення захворюваності на вірусний гепатит А. Найбільшу кількість випадків наразі реєструють у Берегівській громаді.

За її словами, гепатит А є ендемічним захворюванням для Закарпаття із постійним фоновим рівнем, а в осінньо-зимовий період традиційно зростає кількість хворих. Наразі йдеться не про спалах у конкретному осередку, а про загальне ускладнення епідемічної ситуації в регіоні. Основним шляхом передачі інфекції є контактно-побутовий — від людини до людини при тісному спілкуванні в сім’ях та громадах.

Наразі місцева влада та медичні служби вживають заходів для зниження рівня захворюваності. Епідеміологи нагадують про необхідність дотримуватися гігієни рук, вживати перевірену або кип’ячену воду та залишатися вдома при появі перших симптомів.

Крім того, з початку жовтня на Закарпатті розпочався епідсезон ГРВІ, грипу та COVID-19. Щотижня до медиків звертаються близько 3 000 людей — це типовий показник для осені, епідпоріг у регіоні не перевищено. Про це Вікторія Тимчик розповіла в ефірі «Українського радіо Ужгород».

За її словами, епідеміологи прогнозують дві хвилі захворюваності: першу — у грудні (через яку в школах можливе дистанційне навчання); другу — з кінця січня по березень, коли переважатиме вірус грипу.

Наразі в області очікують на надходження вакцин проти грипу з оновленим штамовим складом. Щеплення можна буде зробити у сімейного лікаря або в приватних клініках.

suspilne.media

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