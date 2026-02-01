Kopogtató: már megint bombariadó

Bombasztikus a hangulat Kárpátalján 2026-ban is. Nehogy már unatkozzunk az áramszünetek meg a folyamatos infláció közepette!

Ismét iskolákban és óvodákban voltak riasztások a héten Kárpátalján. Először a Rákóczi-egyetemen, aztán a P. Frangepán óvodában, majd a többi magyar tannyelvű oktatási intézményben. A változatosság kedvéért a „megszokott” légiriadók helyett most bombariadó volt. Túl ismerős ez a sztori, mintha ezt a filmet már láttuk volna. Na meg azért néhány állami intézmény is kapott fenyegetést, mert hát miért ne. És nem csak nálunk…

Kellemetlen nosztalgia

Emlékszünk 2019 nyarára, amikor kísértetiesen hasonló események történtek? (Megjegyzem: amikor azt mondom, hogy visszamennék a Covid előtti érába, én kategorikusan nem az ilyen napokra gondolok.)

„Felvetődik a kérdés: mégis ki vagy kik és mit akarnak elérni a riasztásokkal? Egy biztos, a bombariadók nem csak minket, magyarokat veszélyeztettek, így nem csupán nekünk szólt a fenyegetés”

– írtam 2019-ben, tejfelesszájú magyar szakos koromban, zöldfülű újságíróként.

A véleményem nem sokat változott: továbbra is gerinctelennek tartom azt, hogy védtelen gyerekeket és azok kiszolgáltatott szüleit riogatják. Ráadásul egy ilyen kiélezett helyzetben, mint ez az évek óta tartó háború, még inkább kártékony és gonosz húzás volt ez.

Jó szomszédi iszony

Több magyar sajtóorgánum számolt be arról, hogy Kelet-Magyarországon is voltak bombariadók oktatási intézményekben. Méghozzá ukrán nyelvű fenyegetéssel.

Hogy a magyar–ukrán barátság hagy némi kívánnivalót maga után, azt nem kell senkinek sem bemutatni, de ez a „bomba ötlet” sem fogja segíteni.

Mert valahogy nekem gyanús, hogy nálunk és Magyarországon is szinte egyszerre jelentenek be bombariadókat. Valaki nagyon unatkozik, vagy nagyon is megtervezte ezeket az eseményeket.

Célok és gerojok*

Mi lehetett a cél? Az egyik biztosan a megfélemlítés. Kicsi gyerekeken keresztül, főleg. Mert mindenkinek sebezhető pontja a védtelen családtag. Nagyon is tisztában voltak azzal, hogy a kicsiken keresztül a nagyokat is meg lehet ijeszteni. Melyik anya az, aki nyugodtan engedi el az iskolába a gyermekét, tudva, hogy gyomorideggel indul az útnak, mert mi van, ha ma történik valami? Ember legyen a talpán, akinek sikerül tökéletesen megőrizni a hidegvérét.

A másik cél lehetett a destabilizálás. Jelzés a rendszer felé, hogy tessék, bármit megtehetünk.

A gerojok köztünk járnak, ezt már tudjuk. De miért nem tudnak egyszer a saját súlycsoportjukkal kezdeni? Mondjuk a fronton, ahol Kárpátalja magyar fiai közül is sokan életüket kockáztatják az államért. Ott aztán lehet bombázni, sőt, úgy hallottam, hogy parancs esetén kötelező is.

A bombariadós ismeretlen gerojnak (vagy gerojoknak) pedig üzenem, hogy pirotechnikai érdeklődését kamatoztathatná az Ukrán Fegyveres Erők kötelékében, az ország minden lakosának érdekében. Csoportosítsa oda az energiáit, jól jön a hadseregnek, az immár négy éve tartó totális háborúban. Egyszer még talán kitüntetést is kap.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

*hős, pejoratív értelemben

Nyitókép: illusztráció, 24 Канал

