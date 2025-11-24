A 28 pont a múlté: 19 pontos az új amerikai béketerv

Mint arról beszámoltunk, az amerikai és ukrán tárgyalódelegációk tegnap találkoztak a svájci Genfben. Az egyeztetés alapját Donald Trump amerikai elnök 28 pontos béketervezete jelentette. A küldöttségek munkájának eredményeként a dokumentumon több változtatást is végeztek, a pontok száma 19-re csökkent – írja az Interfax-Ukrajina.

A megbeszélések eredményéről Olekszandr Bevz, az Ukrán Elnöki Hivatal vezetőjének tanácsadója, a Volodimir Zelenszkij által kinevezett küldöttség tagja számolt be. Mint elmondta, a 28 pontos béketerv eredeti formájában már nem létezik, néhány pontot eltávolítottak, néhányat átírtak benne.

„Ukrajna a terv minden pontját alaposan megvitatta az Egyesült Államok képviselőivel. A 28 pontos terv abban a formában, ahogyan mindenki látta, már nem létezik. Néhány pontot eltávolítottak, néhányat megváltoztattak. Az ukrán fél egyetlen észrevétele sem maradt válasz nélkül”

– írta Bevz hétfőn a Facebookon.

Megjegyezte, hogy a tárgyaláson a helyzet valós megítélése helyett inkább sok előítélettel és konspirációs elmélettel találkozott.

„Az emlékirataimban egyszer majd megírom, miként küzdötte át magát delegációnk a manipulációs kísérletek erdején, hogy ez a találkozó ne csak megtörténjen, de valós eredményeket is hozzon”

– tette hozzá az Ukrán Elnöki Hivatal vezetőjének tanácsadója.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a delegáció hétfő esti jelentésének fényében határoz a további lépésekről.

