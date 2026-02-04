Véget értek a mára tervezett háromoldalú tárgyalások Abu-Dzabiban

Véget ért az ukrán, az amerikai és az orosz fél részvételével zajló háromoldalú tárgyalások első napja. A megbeszélés körülbelül öt órán át tartott, és a tervek szerint holnap ismét tárgyalóasztalhoz ülnek a felek.

Rusztem Umerov, az ukrán delegáció vezetője kijevi idő szerint 12:00 órakor a tárgyalások kezdetéről tájékoztatta a nyilvánosságot, majd 18:14-kor jelentette, hogy a háromoldalú egyeztetés véget ért, és munkacsoportok dolgoznak tovább.

„A tárgyalás tartalmas és eredményes volt, konkrét lépésekre és gyakorlati megoldásokra összpontosítottunk. Jelentést készítünk Volodimir Zelenszkij elnök számára”

– fogalmazott Umerov.

Volodimi Zelenszkij február 3-án, Oroszország energiahálózatot ért támadásai kapcsán úgy fogalmazott, hogy a katonai fellépés Moszkva tárgyalási készségének hiányát jelzi, aminek fényében módosítják majd az ukrán delegáció munkatervét.

Kárpátalja.ma

Forrás: suspilne.media

Nyitókép: Facebook/24 Канал

Kapcsolódó: