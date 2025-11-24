Még a héten Washingtonba látogathat Volodimir Zelenszkij

A korábbi hírek szerint az orosz-ukrán háború lezárását célzó amerikai békejavaslat megvitatása zajlott november 23-án és 24-én Genfben. Az ukrán delegáció tagjainak beszámolói alapján konstruktív megbeszéléseken vannak túl a küldöttségek. Az eredeti béketerv szövegét is korrigálták, egyes pontjait kihúzták, így egy 19 pontos béketervvel térnek haza egyeztetésre a tárgyaló felek.

A svájci találkozó és a rendezés lehetőségei kapcsán az amerikai, az ukrán, az orosz és az európai fél is megszólalt, amiről tartalmas összeállítást közölt a hirado.hu. Az ukrán államfő, Volodimir Zelenszkij az X közösségi oldalon az ukrán küldöttség hazatéréséről számolt be.

„Delegációnk most úton van hazafelé, és ma este teljes jelentést várok a genfi tárgyalások előrehaladásáról és partnereink főbb álláspontjairól.”

„Ezen jelentések alapján fogjuk meghatározni a következő lépéseket és azok időzítését. Folytatjuk az együttműködést Európával és más partnereinkkel világszerte. Bízunk benne, hogy el fogjuk érni a szükséges eredményeket, és köszönöm mindenkinek, aki Ukrajna mellett áll” – írta az ukrán elnök.

Zelenszkij még ezen a héten ellátogathat az Egyesült Államokba.

Az, hogy sor kerül-e az utazásra, attól függ, hogy miként alakultak a genfi tárgyalások az amerikai és ukrán delegációk között – közölték ukrán és amerikai tisztviselők a CBS News amerikai kereskedelmi televízió és rádiótársasággal még vasárnap.

A tárgyalások kiértékelése a felek részéről valószínűleg jelenleg is zajlik.

