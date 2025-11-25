Kijev Volodimir Zelenszkij washingtoni látogatását kezdeményezi

Ukrajna arra törekszik, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai látogatása, amelynek célja a washingtoni béketerv megvitatása, a lehető legközelebbi novemberi időpontban megtörténjen – írja az MTI Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának keddi Facebook-bejegzése nyomán.

„Nagyra értékeljük az ukrán és amerikai delegáció produktív és konstruktív, genfi találkozóit, valamint Trump elnök változatlan erőfeszítéseit a háború befejezésére” – jegyezte meg Umerov. Szavai szerint Ukrajna és az Egyesült Államok küldöttsége megállapodásra jutott a Genfben megvitatott egyezség kulcsfeltételeiről, és Ukrajnában számítanak az európai partnerek támogatására a további lépésekben. „Arra számítunk, hogy az ukrán elnök amerikai látogatását novemberben a lehető leghamarabb megszervezik, hogy lezárhassuk a végső szakaszokat és megállapodásra juthassunk Trump elnökkel” – írta Umerov.

Az UNIAN ukrán hírügynökség emlékeztetett arra, hogy vasárnap Genfben találkozott az ukrán és az amerikai delegáció az Egyesült Államoknak a háború befejezésére vonatkozó, 28 pontból álló javaslatának megvitatására. A megbeszélés eredményeként sikerült jelentős módosításokat eszközölni a javaslattervezetben, de a dokumentum végleges változata még nem készült el. Jelenleg a frissített dokumentum egy munkaverziója létezik.

Korábban Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja november 27-ig, hálaadás napjáig szabta meg Ukrajna számára a 28 pontos javaslat jóváhagyásának határidejét. Ugyanakkor Olekszandr Bevz, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója szerint már nincs szó erről a határidőről, mert mindenki megérti, hogy „fontosabb eljutni egy konszenzusos dokumentumig, mint egy adott napon a lehető leggyorsabban elkészíteni azt„.

Zelenszkij hétfő esti videoüzenetében azt mondta, hogy a genfi tárgyalások után már nem 28, hanem kevesebb pont maradt az amerikai tervezetben.

