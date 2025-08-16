Lindsey Graham: karácsony előtt véget érhet a háború
Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor szerint akár már karácsony előtt beköszönthet a béke Ukrajnában, amennyiben sor kerül egy háromoldalú találkozóra Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. A politikus erről szombaton, az alaszkai csúcstalálkozót követően beszélt a Fox News televízióban.
– tette hozzá Graham.
A Kreml viszont egyből világossá tette, hogy ilyen találkozóról egyelőre nem esett szó.
Forrás: MTI
Nyitókép: korábbi felvétel, U.S. Embassy Kyiv Ukraine
