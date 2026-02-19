Könyvajánló: Kékben, feketében

Jaj, fekete kéreg a méreg –

a kék szilvafák égnek!

Mondd: nem haragszom

Félve mondd,

kékben, feketében,

ahogy illik.



Részlet Bartha Gusztáv: Kékben, feketében című verséből

Bartha Gusztáv a kárpátaljai hétköznapokból táplálkozó novelláiról és drámáiról ismert. De szép számban írt verseket is. Rovatunkban ezúttal a Kékben, feketében című verseskötetét ajánljuk az olvasóknak.

A vári szerző immár több mint három éve nincs köztünk. Egyedi hangja azóta is hiányzik a kárpátaljai irodalomból. „Úgy vélem, maradandónak azok az írásaim bizonyulnak, amelyek hiteles válaszokat tudtak adni az élet felvetette kérdésekre” – mondta egy korábbi beszélgetésében. Ugyanebben a beszélgetésben azt is mondta, hogy „manapság egy szépirodalmi kötet négy-öt hónappal a megjelenés után legfeljebb egy könyvismertetést kap, ha kap egyáltalán”.

Jelen könyvajánlónkkal mintegy rácáfolok Bartha Gusztávra. A Kékben, feketében kötete több mint huszonegy évvel ezelőtt, 2005-ben jelent meg az Intermix Kiadó gondozásában, Matl Péter illusztrációival. A kötetből több verset újraközölt hírportálunk A nap verse rovatban.

A gyűjtemény huszonkét év verstermését mutatja be, három ciklusra bontva, kronológiai sorrendbe rendezve az alkotásokat. Az első tagolásban 1982 és 1988 közötti, a másodikban 1989 és 2000 közötti verseit olvashatjuk. A legrövidebb, 2001 és 2004 közötti részben hat vers mellett A találmány című színdarabja kapott helyet. (Érdekesség, hogy a színpadi mesét egyik mesterének, Horváth Annának, valamint Váradi-Sternberg Jánosnak ajánlotta.)

A három nagy egységen belül kisebb ciklusok is vannak, amelyek kisebb színműként is működhetnek.

A versekben gyakori elemek a természeti képek – például a folyók –, az évszakok és napszakok, de bibliai ihletettségű verseket is olvashatunk, mint például a depresszió.

Költészetében megfigyelhető egy sajátos lüktetés, életerő. Kedvelte a szójátékokat, valamint a hangzással is szeretett kísérletezni, erre az egyik legjobb példa az Esti dal című verse.

De nem csak a szép és a természet az, ami érdekelte a költőt. Foglalkoztatta a világ és történései is, amely körülvette őt, ilyen a fent említett A találmány műve vagy a háború régi című verse.

Bartha Gusztáv nem a tipikus „mindenki ismeri, mindenki olvassa” költő. Versei nem harsognak, nem feltűnősködnek, jelen vannak egyszerűen, szépen.

A Kékben, feketében online ingyenesen elérhető IDE KATTINTVA. Könyv formában néha rá lehet találni egy-egy antikváriumban.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma

