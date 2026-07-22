Több halálos áldozatot követelt eddig a 2026-os motorszezon Kárpátalján
A Kárpátaljai Megyei Rendőrség közlése szerint a 2026-os motorszezonban eddig négy ember vesztette életét motoros közlekedési balesetben, köztük egy kiskorú.
Bár a rendőrség közlése a motorszezon statisztikáit ismerteti, az év eleje óta Kárpátalján több olyan közlekedési baleset is történt, amelyben motorkerékpár is érintett volt, és amelyek tragikus kimenetelűek voltak.
A hatóságok tájékoztatása szerint eddig 39-en szenvedtek különböző súlyosságú sérüléseket a kétkerekű járműveket érintő közúti balesetekben. Különösen aggasztó, hogy a sérültek közül 25-en gyermekek.
A balesetek számának csökkentése érdekében a rendőrség fokozta az ellenőrzéseket a megye útjain. A 2026-os motorszezonban eddig:
- 1267 motorkerékpárt és egyéb kétkerekű járművet ellenőriztek;
- 356 közigazgatási jegyzőkönyvet vettek fel szabálysértések miatt;
- 52 esetben ittas vagy kábítószer hatása alatt álló járművezetőt szűrtek ki;
- 39 olyan kiskorút találtak, aki jogosítvány nélkül vezetett motorkerékpárt, segédmotort vagy robogót.
A rendőrség kiemelt figyelmet fordít azokra az esetekre, amikor gyermekek ülnek kétkerekű járművek volánja mögé. A tapasztalatok szerint a megfelelő vezetési gyakorlat, a közlekedési szabályok ismeretének hiánya és a rutin nélküli közlekedés gyakran vezet súlyos balesetekhez.
A hatóságok emlékeztetnek arra is, hogy a halálos motorbalesetek leggyakoribb okai továbbra is a sebességtúllépés, a veszélyes manőverek, az ittas járművezetés, valamint a bukósisak mellőzése.
A rendőrség közölte: a megelőző ellenőrzések a jövőben is folytatódnak Kárpátalja útjain. Hangsúlyozták, hogy az akciók célja nem a bírságok számának növelése, hanem az emberi életek megóvása és a közlekedési balesetek számának csökkentése.
A rendőrség egyúttal arra kéri a szülőket, hogy ne engedjék gyermekeiket megfelelő vezetői engedély és felkészültség nélkül motorkerékpárra vagy más kétkerekű járműre ülni, mert egyetlen meggondolatlan döntés is súlyos következményekkel járhat.
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